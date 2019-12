Il mund exotic dal circus n’ha betg ina gronda tradiziun en il Grischun. In’emprima dinastia da circus pudess dentant s’etablir quests dis. Las quatter generaziuns da la famiglia Berger da Domat investeschan tut lur energia en l’emprim circus grischun cun artists professiunals, il Circus Maramber. Las passa 40 producziuns han lieu en l’Obere Au a Cuira e quai durant las proximas tschintg emnas. In eventual gudogn duai ir ad instituziuns caritativas. Po in tal project reussir?

«Die Insel»

En la rubrica litterara discurrin nus davart il chantautur e scrivent Linard Bardill ch'è ì sin l'insla Gomera per scriver in text davart il murir. Il resultat è il cudesch «Die Insel», in chant che mussa ch'ins sto emprender a viver per chapir la mort.

RTR Magazin da cultura 11:00