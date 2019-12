Sco regal devi in mail, in fazielet ubain tscheppa da lain

En sia exposiziun actuala propona il Museum Regiunal Surselva, il link avra en ina nova fanestra in viadi enavos en l’advent d’antruras, quai cun sa basar sin quai ch’ins numna «istorgia orala».

Dapi l’avrigl 2019 è Ursina Jecklin nova manadra e curatura dal museum. Bainprest haja ella cumenzà a retschertgar davart usits e tradiziuns d’advent en la regiun – quai era per emprender d’enconuscher in zic meglier ses nov lieu da lavur. Mo ella haja stuì constatar ch’i na dettia gnanc blera documentaziun. Uschia han ella e ses collavuraturs visità diversas persunas or da l’entira Surselva e registrà lur regurdientschas. Ordlonder hai dà in’exposiziun che mussa bain l’incredibel svilup economic e social ch’ha transfurmà nossas regiuns ils ultims decennis.