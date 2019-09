Cura avais vus scrit l’ultima giada in lung text a maun? Enconuschais vus las scrittiras da la glieud da voss conturn u è vossa communicaziun daventada quasi sulettamain digitala? Il Magazin da cultura s’entaupa cun duas persunas ch’han regularmain da far cun il scriver a maun.

Di per di vegnin nus confruntads cun uschè blers bustabs che nus n’als vesain gnanc pli vairamain. En ils curs da calligrafia ch’ella organisescha a Luven, il link avra en ina nova fanestra, vul Dora Orfei porscher in cuntrapais al scriver cun tastatura ed envidar ad in nov inscunter cun l’atgna scrittira.

Legenda: Dora Orfei organisescha dapi 4 onns curs da calligrafia a Luven RTR, Astrid Alexandre

Tar nus na vai betg per scriver tuts tuttina, mabain per chattar sia atgna scrittira

Legenda: Exempel da calligrafia da Richard Bucher, il manader dals curs a Luven RTR, Astrid Alexandre

Cun quests documents pon ins viagiar en il passà

Legenda: Text scrits en la scrittira tipica per il Grischun: la «minuscola retica» RTR, Astrid Alexandre

Era Reto Weiss sa fatschenta di per di cun scrittiras – el è numnadamain noss archivari chantunal, il link avra en ina nova fanestra. En il Magazin da cultura raquinta el dal basegn da l’uman da fixar chaussas en scrit, da las pli veglias scrittiras ch’èn en ses archiv e da l’exposiziun «Federkiel und Tintenhorn, il link avra en ina nova fanestra» ch’avra l’emna proxima a Cuira.

Legenda: In dals documents da l’Archiv Chantunal RTR, Astrid Alexandre

Legenda: L’exposiziun «Federkiel und Tintenhorn» sa fatschenta cun documents scrits a maun. MAD

Nossa redactura da litteratura, Esther Krättli, discurra cun l'autur Linard Candreia davart ses pli nov cudesch: «Der alte Russ»:

RR Magazin da cultura 11:00