En paucas emnas vegn la baselgia claustrala S. Martin a Mustér a sa transfurmar en ina tribuna da teater: «Der Fels und das Schwert» , il link avra en ina nova fanestraè in toc scrit aposta per la finiziun da las lavurs da restauraziun e relata la legenda da Sigisbert e Placi, ils fundaturs da la claustra.

En il Magazin da cultura raquintan intgins dals giuvens acturs da la sfida da schonglar tranter scola e teater e Felicitas Heyerick e David Flepp (il duo responsabel per la reschia) raquintan tge ch’il public po tut spetgar da quest toc ch’els numnan ina «gronda chista».

Maletg 1 / 6 Legenda: Flyer dal toc MAD Maletg 2 / 6 Legenda: Avant da giugar èsi d’ir atras il text RTR/ A. Alexandre Maletg 3 / 6 Legenda: Felicitas Heyerick e David Flepp èn responsabels per la reschia RTR/ A. Alexandre Maletg 4 / 6 Legenda: La reschissura Felicitas Heyerick dat instrucziuns RTR/ A. Alexandre Maletg 5 / 6 Legenda: Impressiuns d’ina emprova da «Der Fels und das Schwert» RTR/ A. Alexandre Maletg 6 / 6 Legenda: Il diavel (giugà da Not Soliva) sa preschenta a la curt dal preses Victor RTR/ A. Alexandre

«Der Fels und das Schwert» / «Il grep e la spada» en curt: In gieu festiv religius (en tudestg e rumantsch) scrit a posta per la finiziun da las lavurs da restauraziun da la baselgia claustrala S. Martin. Il toc è ina reinterpretaziun da la legenda da Sigisbert e Placi, ils fundaturs da la claustra da Mustér. Cura: 13/14/15/20/22 da mars 2020 Nua: Baselgia claustrala S. Martin a Mustér Autur: Hanspeter Gschwend Cumponist: Martin Völlinger Reschia: Felicitas Heyerick & David Flepp Sin tribuna: scolaras e scolars dal gimnasi, magistraglia dal gimnasi, Erwin Ardüser (Placi), Hanspeter Müller-Drossaart (Sigisbert) Chor: Chor dal gimnasi da la claustra da Mustér Orchester: Orchester Desertina

Tip persunal

Ir ad ina radunanza da vischnanca n’è per franc betg il pli divertent ch’i dat. Pertge duess ins lura pomai ir a guardar in program nua ch’i va per ina tala radunanza? Perquai che Mike Müller, il link avra en ina nova fanestra è quel ch’è sin tribuna!

La Reprisa

Ina giuria d’architects ha elegì il Muzeum Susch, il link avra en ina nova fanestra sco «construcziun da l’onn 2019». Ils architects Chasper Schmidlin e Lukas Voellmy hajan transmidà en moda exemplarica in’entira cumbinaziun dad edifizis en in museum modern.

Litteratura

En la rubrica litterara preschenta Esther Krättli il forum online da la revista «Das Gedicht», il link avra en ina nova fanestra. Sin questa pagina tudestga, as chattan numnadamain era poesias en rumantsch....

RTR Magazin da cultura 11:00