Purtar mascrinas, lavar ils mauns, tegnair distanza. Dapi in onn accumpognan nus questas mesiras tras il mintgadi. Fabia Caduff ed Adrian Camartin, ils correspundents da RTR a Berna, dattan in sguard persunal sin quest onn turbulent.

In «Ruck» stoppia ir tras la Svizra. Cun quests pleds ha la cussegliera federala Simonetta Sommaruga gì proclamà avant bunamain precis in onn la situaziun extraordinaria per l’entira Svizra. La consequenza: Restaurants, butias, indrizs da divertiment e da sport han serrà las portas, las scolas eran vidas, l‘armada è vegnida mobilisada ed ils cunfins serrads. Dapi lu ha il coronavirus midà bler. Areguard la lavur, ma era en la vita privata, la moda e maniera co nus communitgain, la politica. E la crisa n‘è anc betg dumagnada.

Maletg 1 / 8 Legenda: «Quai che nus avain adina empruvà è dad esser sincer, da dir quai ch'ins po dir, e da betg far empermischuns faussas.» – Annetta Bundi, la scheffa da medias da la cussegliera federala Simonetta Sommaruga. Adrian Camartin Maletg 2 / 8 Legenda: Adina datiers da la scheffa – Annetta Bundi accumpogna la cussegliera federala Simonetta Sommaruga ad ina conferenza da pressa en il Center da medias. Keystone Maletg 3 / 8 Legenda: «Nus n'essan forsa betg relevants per il sistem, mo segir relevants per la vita!" – l'assistenta parochiala da la plaiv da Glion, Flurina Cavegn-Tomaschett. RTR, Adrian Camartin Maletg 4 / 8 Legenda: «Da survegnir l'emprim uffant durant la pandemia è sta collià cun bleras malsegirezzas. Las reglas en ils ospitals sa midavan adina puspè. Finalmain essans cuntents che era il bab ha pudì esser tiers tar la naschientscha.» - Céline Caduff cun ses empim uffant Elina Céline Caduff Maletg 5 / 8 Legenda: «I era betg adina simpel dad esser suletta a la sonografia. Ins sa mai che novas ch'ins survegn. Pervi da corona na pudeva il bab betg esser tiers» - Sarah Ennemoser Sarah Ennemoser Maletg 6 / 8 Legenda: «I fiss endretg sche questas ustarias che han prendì mesiras pudessan puspè avrir.» – Il viticultur da Zezras, Renzo Hendry. RTR, Adrian Camartin Maletg 7 / 8 Legenda: Coordinaziun a distanza – Fabia Caduff en il Center da medias a Berna, Adrian Camartin en ses homeoffice a Cuira. RTR, Fabia Caduff Maletg 8 / 8 Legenda: Prest persul sin l'autostrada vers Berna – Enstagl d'infurmaziuns davart la situaziun dal traffic admoniziuns dal Cussegl federal. RTR, Adrian Camartin

En ina episoda speziala dal podcast Café federal dattan Fabia Caduff ed Adrian Camartin in sguard persunal sin quest onn turbulent. La correspundenta ed il correspundent da RTR a Berna han visità persunas che han sentì las consequenzas da las decisiuns. Il viticultur, l’assistenta pastorala, la dunna en speranza e la mamma cun l’uffant nov naschì – sco era Annetta Bundi. La scheffa da medias da la cussegliera federala Simonetta Sommaruga ha discurrì davart la difficultad da chattar ils pleds gists per sa drizzar a la naziun en ina situaziun difficila.