El era in che saveva far las vuschs

Cla Biert (1920-1981) ha marcà la cultura rumantscha. Quai cun ses raquints, il roman «La müdada», cun sias chanzuns, referats, artitgels ed emissiuns da radio. La «Marella» fa reviver el. Quai grazia las regurdientschas da trais dunnas e trais umens che han enconuschì el. L’onn 2006 era Maria Cadruvi sa scuntrada cun Paulina Caduff, Mevina Puorger, Rita Uffer, Iso Camartin, Chasper Pult e Clà Riatsch per discurrer da la persuna e da l’ovra da Cla Biert.

Repetiziun dal mars 2006. Durant la stad preschenta la Marella er quest onn inqual perla radiofonica ord noss archiv.

Aint il chaschuot

Co chatta in autur ses tema e co scrivan ins in bun raquint? En l’emissiun Radiosola dal 1971 aveva Cla Biert prelegì sia istorgia «Aint il chaschuot» e suenter declerà sco che el scriva, tge che è impurtant per el sco autur e daco che el rescriva pliras giadas ses texts.

Il scriptur das-cha bainschi pretender cha seis lectur pensa, ma el nu das-cha descriver üna situaziun be a mezzas quai sto esser precis, plü simpel pussibel e cun ils drets pleds.