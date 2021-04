Dante Alighieri - Enfiern, purgiatieri, parvis ed in Grischun

Enfiern, purgiatieri, parvis ed in Grischun

Cun l'ovra da Dante n'èn betg mo intellectuals ed artists sa fatschentads. La «Divina Commedia» fascinescha era la cultura populara, sco che numerus gieus da computer, albums da gruppas da Heavy Metal, comics e films mussan.

La Marella sfunsa en quest epos plain simbolica, plain citats ed allusiuns, in epos che massadas scienziads, uschenumnads Dantists, han empruvà da chapir, interpretar e commentar. In da quels era il Bregagliot Gian Andrea Scartazzini, in dals pli gronds Dantists dal 19avel tschientaner.