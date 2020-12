Il 2020 è stà in onn cun fitg bleras midadas. Persunalas dentant era per las vischnancas. A Sent en Engiadina bassa ed a Breil en Surselva raquintan persunas spontanamein da lur midadas. Per questa Marella avain nus fatg ina viseta ed inscuntrà persunas che raquintan da lur istorgias.

Per realisar questa Marella essan nus stads in di a Sent ed in auter di a Breil. Spontanamain avain nus discurrì cun bleras persunas sur da lur midadas. Nus avain inscuntrà Corina e Plasch Caviezel da Sent che han gì ina midada pulit gronda. La mamma raquinta co igl è sta da surdar il manaschi puril a ses figl Plasch ch'è persvadì da vulair far il pur a Sent. Ina midada cun emoziuns e plaschair.

Tresa Livers da Breil, raquinta da la stad a Breil, ina stad extraordinaria cun blera glieud per las vias. Mintgatant saja quai era bunamain da memia, di ella. Lura avain nus era discurrì cun in pèrin che ha già cumprà avant passa 30 onns ina chasa a Breil, co els vesan las midadas raquintan els en quella Marella.

Savevas che a Sent hai dà il 2020 set pops e nagina poppa? Era quai vegn ins a savair durant spassegiar per las vias en vischnanca. Sabrina Vital e Noemi Caviezel, omaduas èn daventadas mammas il 2020 e raquintan da lur bellas midadas persunalas en quest onn.

Ina tut autra midada ha la giuvna Larissa Cathomen da Breil gì. Quest atun ha ella cumenzà in studi, dentant la realitad far star ella a chasa per far scola. Betg ina simpla situaziun che pretendia blera disciplina.

Ed era a chasa lavura ussa Ladina Taxer. Ella, che fiss uschigliò a Turitg ha decidì dad ir en il homeoffice a Sent. Ina bella midada per la giuvna dunna, che manegia che quai fiss forsa era ina pussibilitad per bleras regiuns periferas che cumbattan la depopulaziun. Per ella fissi dentant anc memia baud da far ina midada fixa da Turitg a Sent. En temps normals giaudia ella numnadamain la citad.

Sin il viadi a Breil a Sent, avain nus era inscuntrà anc bleras autras persunas che vegnan a pled en questa Marella.