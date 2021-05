Era la generaziun giuvna sa lascha fascinar dal chavar cristals. Andriu Hosang, Tobias Berther, Maurizio Degonda e Simon Decurtins dian tuts il medem: i dovra pazienza, direzza ed in bun nas per leger il grip.

La stagiun da chavar crappa ha cumenzà. Almain en las vals, là nua ch'ins po chavar plitost ils tschispets. Si en ils auts dovri anc temp enfin che la naiv è luada. Ils quater giuvens chavacrappa van il pli gugent en l'autezza. La sa sentian els libers e la po lura l' aventura cumenzar.

Legenda: Muments magics per ils chavacrappa. L'entira aventura saja impurtont. Esser el liber e gudair. RTR / MAD

Andriu Hosang da Mustér ha quest hobi tschaffà gia avant intgins onns. Quai saja in regl, sumegliont ad ir per bulieus. Ins stoppia lavurar fitg, avair pazienza ed in fin nas per leger il grip. El sa regorda anc bain da l'emprim cristal ch'el ha chattà.

Legenda: Andriu Hosang è fascinà dals cristals. RTR / Esther Berther

Maurizio Degonda e Tobias Berther, els dus èn cumpogns e van adina ensemen per crappa. Quai saja bain in hobi che blers giuvens na chapeschian betg propi ed era saja savens da daclerar co e pertge ch'ins giaja per crappa. Il pli savens dentant vegnia la damonda «renda quai?». Render, da quest avis èn tuts, render stoi oravant tut per il cor.

Legenda: Maurizio Degonda e Tobias Berther van ensemen per crappa. RTR / Esther Berther

Simon Decurtins ha barattà avant dus onns il dar ballape cun il chavar cristals. Oz saja quai il pli impurtant hobi per el. Enfin 30 giadas per stad è el en la pizza ed ha uschia era gia chattà blers bels tocs.