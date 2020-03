L’uman sauta dapi millennis. L’emprim era quai tgunsch in act natiral e spontan – pli tard lura cunzunt era in act da ritual. Lura è il saut daventà ina furma da sa divertir en cumpagnia u era in’expressiun artistica.

Mo i emporta pauc sch’il saut è hobi, mastergn ubain terapia: igl è demussà che saut è bun per noss spiert e noss corp (cunzunt era per noss sistem d’immunitad).

Perquai envida La Marella gist bel ed aposta ad in’emissiun che ans maina davent dad isolaziun sociala e pandemias. Nus sautain tras l’emissiun cun trais protagonistas:

Eleni Casanova - passiunada da flamenco

Maletg 1 / 2 Legenda: Eleni Casanova durant ina da las festas da saut ch’ella organisescha sin ses bain da viticultura MAD Maletg 2 / 2 Legenda: Eleni Casanova durant ina da las festas da saut ch’ella organisescha sin ses bain da viticultura MAD

Flamenco è mes ventil!

Cun tschintg onns ha Eleni Casanova, il link avra en ina nova fanestra vesì in placat da reclama per ina festa en Spagna. E dapi lura ha ella savì ch’ella veglia in di sautar flamenco! Ussa va Eleni mintg’emna ad in curs da flamenco a Turitg , il link avra en ina nova fanestrae numna quest saut sia passiun, ma era sia terapia.

Christina Thurner - professuressa per scienzas da saut

Legenda: Christina Thurner avess gugent sch’i vegniss sautà dapli en Svizra, quai gia da pitschen ensi MAD

En nossa cultura n’avain nus betg ina relaziun fitg positiva cun noss corp.

En La Marella raquinta Christina Thurner, il link avra en ina nova fanestra da las entschattas dal saut, da sia impurtanza e funcziun ed ella declera era, pertge ch’ella pensa che nus Svizzers na sautain betg avunda.

Dina Sennhauser - sautunza e choreografa

Maletg 1 / 3 Legenda: Per Dina Sennhauser è il saut ina «retschertga cun il corp» MAD Maletg 2 / 3 Legenda: Per Dina Sennhauser è il saut ina «retschertga cun il corp» MAD Maletg 3 / 3 Legenda: Per Dina Sennhauser è il saut ina «retschertga cun il corp» MAD

Sautar è per mai sco da far tramagls!

Per Dina Sennhauser , il link avra en ina nova fanestra(25), creschida si en Surselva e che viva oz a Berlin, è saut passiun e mastergn. L'atun passà ha ella fatg en Germania ses master en choreografia, avant aveva ella studegià saut contemporan en Svizra.

Pertge ch’ella è sa decidida per il saut enstagl ils skis, pertge ch’ella inscenescha gugent choreografias senza musica e tge plans ch’ella ha per ses avegnir sco artista independenta – tut quai tradescha ella en La Marella.