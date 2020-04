Tar blers è la tema per il mument fitg preschenta en il mintgadi. Ma è la tema propi insatge che sto far tema?

Emporta pauc sche jau hai tema dad in virus, da filiens u da l’autezza – quai che succeda en mes corp en situaziuns da tema è adina il medem: ils ormons da stress ma lubeschan da focussar sin il privel e dad emblidar tut il rest. Mia tema è pia in instrument da protecziun senza il qual mes perdavants n’avessan forsa gnanc survivì.

Ma tge succeda sche mia tema è constanta e dominescha tut mias acziuns? Cura è ina tema sanadaivla e cura discurr’ins dad in «disturbi» da la tema? Pertge hai jau dapli temas che mes vischin? Pon ins emprender dad affruntar la tema u è quai ina chaussa da caracter?

Tema fan cunzunt las situaziuns che jau n’enconusch betg ubain cura che nus vegnin clamads per in uffant

En La Marella ans dumandain nus era, sche la tema ha propi merità sia schletta reputaziun! È ella forsa tuttina dapli «amia» che «inimia»? È ella quella che ma mussa tge ch’è impurtant per mai, tgenins ch’èn mes desideris ils pli profunds e per tge che jau sun pronta da cumbatter?

Discurrer da la tema na fan blers betg gugent – ma La Marella rumpa il silenzi enturn quest’emoziun, quai ensemen cun Bettina Inauen che vegn sco sanitaria da salvament confruntada regularmain cun las temas da pazients e confamigliars, cun ils psicologs Mathias Egger, il link avra en ina nova fanestra e Silvia Deplazes, il link avra en ina nova fanestra, e lura era cun Roland Vögtli , il link avra en ina nova fanestra(alias Cha da Fö) che ha in di schizunt scrit ina carta postala a si’atgna tema. Il cabarettist e musicist Flurin Caviezel, il link avra en ina nova fanestra, lez tradescha a nus pertge ch’el ha ina notg insumma betg pudì durmir, quai pervia da la tema.

Cura che la tema sa transfurma en odi

Nossas temas pon tenor situaziun era sa transfurmar en odi. Sco pli ferma emoziun negativa che l'uman po resentir è l'odi responsabel per guerras, genocids, assassinats e fanatissem. En il 2017 era La Marella sa fatschentada cun quell’emoziun che po nascher dapertut: en famiglia, tranter vischins, sin plazza da pausa, tranter naziuns, en la politica u en la rait.

Tge è tipic per l'odi? Pertge è el uschè grev da sragischar? E tge profil psicologic han «haters» che passentan uras a disfamar glieud en l'internet?

Sche ti vuls eliminar l’odi, lura stoss eliminar la tema.

Il psicolog Philipp Ramming , il link avra en ina nova fanestratradescha en quest’emissiun pertge che l'odi è in'emoziun existenziala per persunas destabilisadas. E cun Jon Pult , il link avra en ina nova fanestra(ch'era lura anc deputà en il Cussegl Grond) era La Marella sa dumandada, schebain l'odi daventa pli e pli era in instrument politic.

Nagin gust da sa fatschentar cun tema ed odi?

Lura po questa Marella (dal 2018) forsa esser insatge per vus:

Cura es Ti ventiraivel? Questa dumonda ha La Marella tschentà ad audituras ed auditurs. Las respostas èn uschè variadas sco las persunas sezzas; rirs d’uffants, tschivliez d’utschels, far tschaiver, esser sulet, far viadis, turnar a chasa, chantar, far sport e.u.v.

In taglier spaghettis po esser la ventira mumentana absoluta.

La tschertga da la ventira cuzza dapi millennis, mo ina resposta definitiva ed ina che vala per tuts n’ha l’umanitad anc betg chattà. La Marella sa metta tuttina a la tschertga da ventira, quai cun agid dal filosof Iso Camartin e da Marina Berini, il link avra en ina nova fanestra, docenta per l’uschenumnà «Schulfach Glück».