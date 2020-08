La Marella metta ils mauns en la pasta e sa fatschenta cun il paun, in nutriment ch’è dapi millennis sin nossas maisas.

I dat propi in «revival» da paun

La Marella fa in gir tras la pasternaria «John Baker» a Turitg, quai ensemen cun la mainafatschenta Angela Jegher. En questa furnaria fitg urbana pudess ins chattar ina u l’autra clav per in futur persistent dal mastergn da pasterner.

Il concept da «John Baker»: Ils collavuraturs na lavuran betg en in tschaler, mabain en la glisch dal di e gist davos la teca da vendita. Ils pauns vegnan fatgs «a moda veglia» e senza agiunt da chemia. Tut ils products èn biologics e (sche pussaivel) regiunals. La pasta da lur paun ruaussa dus dis avant da vegnir messa en furn. Quai rendia il paun pli digeribel ed el restia pli ditg lom. Il cumbat encunter il rument ed il sfarlattim da vivonda è era in grond tema. Tar John Baker na vegn fiers davent nagin paun e pachetadis da plastic tschertg’ins in van en la furnaria.

Maletg 1 / 5 Legenda: La pasternaria «John Baker» a Turitg. MAD Maletg 2 / 5 Legenda: Angela Jegher, mainafatschenta tar «John Baker». MAD Maletg 3 / 5 Legenda: Tar «John Baker» vesa il client l’atelier da producziun. MAD Maletg 4 / 5 Legenda: Tar «John Baker» ruaussa la pasta dus dis avant d’ir en furn. MAD Maletg 5 / 5 Legenda: Era tar la pastizeria vegn tgirà l’artisanadi – quà vairs «croissants» franzos. MAD

Mes project è in omagi al paun!

La Marella è era s’entupada cun l’artista grischuna Piroska Szönye. Entras si‘istorgia da famiglia ha ella emprendì che avair paun è in luxus che blers na stiman forsa betg pli avunda.

Perquai è ella sa lantschada en in project dad art tut aparti: in omagi al paun!

Ses «Brot-O-Typ» duai esser insatge per l’egl, per l’olma, per l’intelletg e sa chapescha era per la bucca!