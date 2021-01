Jau ma sent uss fitg bain cun dar il «ti» in a l’auter.

Prisca Cathomen visita per sia lavur famiglias en Surselva. L’entschatta saja dentant stà curius da dir «ti», damai che a Cuira vegniva ditg «vus».

Legenda: Prisca Cathmomen Uss ma sent jau bain cun il ti. RTR, Claudia Cathomen

Per Renata Coray ch’è sociolinguista di la moda e maniera co nus discurrin in cun l’auter ora bler davart la persuna che discurra. E là tutga il dir «ti» e «vus» er latiers.

Legenda: Il ti stgaffescha famigliaritad La sociolinguista Renata Coray. MAD

Ins na fa betg mo in maletg da la persuna a basa dal vesair ora, mabain era da la moda e maniera co che insatgi discurra.

Legenda: Il ti dat vischinanza Thomas Brandenberger ch'è spert tar il ti. MAD

Sa mida la communicaziun tranter umans sch’i vegn detg «ti» u «vus»? Thomas Brandenberger ch’è psicolog da lavur na crai betg.