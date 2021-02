Gian Reto Blumenthal ha 34 onns. El è in dad els. Cannabis, medicaments, cocain, allucinogens, heroin: El ha gia consumà tut quellas substanzas. El è dependent. Gia dapi ch’el ha 16 onns consumescha el cannabis e dapi ch’el ha 21 onns heroin. Ditg è el stà en la scena da drogas a Winterthur ed er en quella da Cuira.

Ma uss èsi avunda.

Gian Reto emprova da chalar, da daventar puspè «clean» e da chattar sia via or da las drogas. El fa perquai ina terapia ed ina dischintoxicaziun.

Quai è la davosa schanza. Jau na less betg far anc ina giada ina dischintoxicaziun cun 40 u 50 onns - uss èsi nairas uras da chalar.

Gian Reto raquinta en questa Marella sia istorgia. El raquinta co ch'el ha vivì sis onns en la dependenza. El raquinta da sias experientschas, sias regurdientschas e da ses puncts ils pli auts sco er ils pli bass. Ed el raquinta da ses cumbat - in che cuntinuescha l’entira vita.

Era la mamma Anita e la sora Nadine raquintan or da lur perspectiva, co ch'ellas èn vegnidas a frida cun la situaziun. La famiglia da Gian Reto ha adina sustegnì el, malgrà ch’el fa gia la 15avla dischintoxicaziun e sia segunda terapia lunga. Enfin uss n'ha Gian Reto anc betg dumagnà da far il pass or da la dependenza. Per el èsi dentant cler: Sia terapia a Gontenschwil en il chantun Argovia duai esser sia davosa.

Durant il temp da sia emprima terapia ha Gian Reto documentà sia vita sin placats. Quels han gidà el da laschar reviver sia istorgia e da vegnir a frida cun ses sentiments. Cun ils placats è Gian Reto era stà en scolas: Raquintar sia istorgia ed esser in exempel per auters, quai fiss er en il futur in siemi da Gian Reto. Sche sia terapia gartegia, fissi ses siemi d’avair ina famiglia cun uffants e da lavurar en il sectur social.

La Svizra – in paradis per drogas?

«Sugar», «base», «koki», «knall» – pleds ch’ins auda savens en la scena da drogas, pleds ch'era Gian Reto dovra en ses vocabulari. La scena da drogas è per blers lunsch davent. Ma consum e dependenza entschaivan pli baud che cocain u heroin. Per propi savair chapir tge dimensiuns ch'il consum da drogas en Svizra ha insumma – qua intginas cifras e fatgs:

Ed en il chantun Grischun?

La scena da drogas a Cuira vala sco ina da las pli grondas scenas da drogas avertas en Svizra. Il «Stadtgarten», er enconuschent sco «Stadtpark», è gia daditg in lieu da sentupada per persunas che vivan a l'ur da la societad. I n'è nagin secret ch’ì vegn consumà drogas davos ils mirs dal Stadtpark. A quella situaziun emprova la citad da Cuira daditg da dar dumogn.

Gia dapi passa 20 onns datti perquai a Cuira in post da distribuziun da heroin ed opiats, l'ambulatori «Neumühle.» Dapi 26 onns datti en il Grischun l'Agid per surviver che porscha sustegn a persunas a l'ur da la societad u a dependentas e dependents, tranter auter cun ina cuschina per persunas senza tetg e cun in alloschi d’urgenza.

Dapi l’avrigl da l'onn passà porscha l'Agid da surviver era lavur sin via. In project da pilot che cuzza enfin il mars 2021. Il «streetwork» da Cuira è sut la batgetta da Romina Beeli:

Il mument manca a Cuira anc ina stanza da consumaziun. Ina stanza, nua che persunas dependentas pon consumar lur drogas sut surveglianza da persunas dal fatg, e nua che las drogas pon vegnir testadas avant il consum. La citad da Cuira less dentant schliar quest problem. L’emprim pass sin plaun politic è gia fatg - uss èn dentant anc intginas dumondas avertas: Tgi paja e tgi maina questa instituziun? Plinavant sto era vegnir sclerì: Co vai vinavant cun la purschida da «streetwork»? Dar dumogn a la situaziun en la citad da Cuira è in lung process che dura gia blers onns ed er in che vegn anc a fatschentar ils proxims onns.