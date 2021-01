Sfegliar la pagina, cumenzar in chapitel nov, scriver in'autra istorgia: Per cumenzaments vain nus bleras modas da dir che sa refereschan al scriver. Latiers simbolisescha il fegl alv il cumenzament – tut è pussibel. L'idea dal fegl alv è tant carmalanta sco era anguschanta, sco mintga cumenzament. Cura envida il fegl alv a sburfladas da pleds e cura procura el per ina bloccada totala?

Auturas ed auturs rumantschs raquintan davart lur relaziun cun il fegl alv e las fadias da cumenzar. Per il principi da l'onn nov ans deditgain nus a moda ludica, associativa e dal tuttafatg concreta als inizis, a las entschattas ed als cumenzaments. E sperain da rivar era ad ina fin.