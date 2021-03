En il center da l’emissiun stattan trais cudeschs che s’occupan cun 50 onns dretg da vuschar da las dunnas svizras. Ils giasts dal Magliacudeschs èn questa giada las trais dunnas Andrina Caprez, Urezza Famos e Susanna Mazzetta.

«Gruss aus der Küche» preschenta in menu da texts cun tun ironic e dumonda sche il giubileum è motiv per far festa u plitost per sa vargugnar.

50 ons istorgia da las dunnas cumpiglia «Jeder Frau ihre Stimme». Il cudesch mussa cha la votaziun dal 1971 è stada be l’entschatta d’in process da participaziun da las dunnas en la societad.

En «50 Jahre Frauenstimmrecht» vegn fatg bilantscha. Pertge èsi ì tants onns per cuntanscher insatge ch’è para talmain logic? Tge muntada ha il dretg da vuschar ozendi per las dunnas?