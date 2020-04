En il center da l'emissiun stattan dus cudeschs scrits d'in autur e d'ina autura che chaminan bler e che han gugent l'aua. Preschentads vegnan il roman «La pozza del Felice» da Fabio Andina e «Baden und Trinken in den Bergen», in cudesch tematic davart funtaunas mineralas en il Grischun.

«La pozza del Felice»

Legenda: L'autur tessinais Fabio Andina. MAD, Fabio Andina

L'autur tessinais Fabio Andina ans maina en la Val dal Blegn, nua che l'istorgia da Felice è ambientada. I vegn descrit la vita simpla d'in um vegl che va di per di a far bogn en in puz or en la natira.

«Baden und Trinken in den Bergen»

Legenda: L'autura Karin Fuchs cun ses cudesch. RTR, Esther Krättli

En «Baden und Trinken in den Bergen» perscrutescha Karin Fuchs l'istorgia da las funtaunas mineralas en noss chantun. Ella preschenta funtaunas e bogns enconuschents, ma nus giain er en lieus, nua che nus n'avessan mai spetgà ina funtauna cun forzas spezialas.