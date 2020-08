Jecklin, Jakob (von Hohenrealta)

* 1644 a Zuoz, † 1704 ad Amsterdam, ref. Figl da Johann Anton e dad Anna n. von Planta, da Zuoz. ∞ 1) 1676 ina Giapunaisa a Batavia († 1686), 2) 1700 Maria von Planta, figlia da Peter Conradin von Planta. Aventurier. En la vegliadetgna da 10 onns è el sa rendì a Vaniescha, nua ch'el ha vivì da ca. il 1654 fin il 1660. La fom ha sfurzà el da far in emprendissadi da chalger ch'el ha pudì terminar, causa ses talent, gia suenter 27 mais (enstagl da 36). J. è alura sa mess immediat en tschertga d'aventuras ch'han manà el tras l'Italia e sco schuldà en il Portugal (1665), alura a Londra, nua ch'el ha fatg il commerziant. Il 1667 è el partì sco mercenari ollandais per las Indias, in grev mal da mar ha dentant sfurzà el da bandunar il bastiment al Cap dal Sid. Là ha el avert in affar commerzial da rauba da pel ed è sa rendì suenter tschintg onns sco um bainstant per la Batavia (Indonesia). A partir dal 1683 ha el fatg commerzi cun diamants ed è turnà il 1697 sco um ritg a Zuoz – perquai era numnà Jakob il Ritg – ed è vegnì elegì landamma da Suot Funtauna Merla per ils onns 1700-02.