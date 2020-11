Annemarie Grünig vegn confruntada di per di cun istorgias sco quellas da «Marie» e «Selina». Ella maina la Chasa da dunnas dal Grischun. L’onn 2019 ha quella dà suttetg segir a 24 dunnas cun 24 uffants. Pli che 150 giadas han las dunnas da la Chasa da dunnas er cusseglià via telefon ubain durant in inscunter direct.

Legenda: Il nummer da la polizia è 117 – e quests èn ils auters contacts per persunas pertutgadas en Grischun. RTR

Per la «Marella» ha Annemarie Grünig fatg in’excepziun e laschà visitar RTR la Chasa da dunnas. La manadra da la Chasa da dunnas è persvadida: «La violenza a chasa va tiers a nus tuts».