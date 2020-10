«Sche jau pens vi dad orglas sun jau en in auter mund, e lura na riv jau betg pli da turnar», di Gian Andrea Caratsch. Il giuven da 12 onns less daventar organist e construider dad orglas. Ed il construider dad orglas pensiunà Arno Caluori è persvadì che sias orglas tiran flad ed han in'olma.

Tut per las orglas

Tuts dus èn fieu e flomma per las orglas, la regina dals instruments. Ella che tuna sco in entir orchester, ma che sa era tunar dultsch e fin. Ozendi è ella dentant savens mez emblidada en ina baselgia vida e fraida. Ma per ils dus protagonists da la Marella stat l’orgla en il center. La Marella accumpogna Arno Caluori durant ina revisiun da l’orgla da la chaplutta Sogn Gudegn a Vignogn e suonda Gian Andrea Caratsch ad Engelberg nua che el po sunar la pli gronda orgla da la Svizra.

La Marella maina l'auditur e l'auditura en l'intern da las orglas, lascha udir davos las fiffas ed en l’intern da quai che fa che Arno Caluori e Gian Andrea Caratsch vivan ina vita per l'orgla.