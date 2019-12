Dad in mument sin l'auter ha Flavio Deflorin pers ses dachasa entras in fieu. Bler en sia vita e sa midà uschia. Tut ina autra midada ha Simon Lechmann fatg atras l'ultim onn. El ha survegnì la diagnosa dal cancer. Ina midada vulida hai dà per Fabia Leoni che ha pudì emigrar en il Canada.

Legenda: Flavio Deflorin ha gì da meter en pe puspè in nov dachasa. Suenter ch'in fieu ha destruì ses dachasa è bler sa midà. RTR, Esther Berther

Il schaner dal 2019 datti a Cuira in incendi intenziunà, trais persunas moran. Ina chasa da pliras famiglias brischa. Flavio Deflorin abita en ina da las abitaziuns da questa chasa. Immediat vegn el evacuà, ses dachasa perda el dentant dal tut entaifer in curt mument. Ina gronda midada, ina gronda perdita ed ina tragedia ch'el drova ditg per magunar. Oz, quasi in onn pli tard e cun dapli distanza po el raquintar co ch'el ha pudì anflar enavos en la normalitad. In bun agid saja la lavur stada.

Sche jau patratg oz da quai, na chapesch jau strusch che quai è stà realitad.

Legenda: Fabia Leoni. Avant in onn è ella sa decidida d'emigrar. RTR, Esther Berther

Fabia Leoni è creschida si a Zernez, dapi prest in onn viva ella a Vancouver. Emigrada è ella pervia da l'amur. Ina midada vulida, dentant era quella portia bleras sfidas el mintgadi. Oravant tut dovria ella blera pazienza cun saseza. En questa nova citad manchia la rutina, il job e las amicizias. Tuttina na saja ella mai stada mal d'avair fatg quest pas.

Sche jau fiss restada en Svizra, ma dumendass jau per adina co ch'i fiss stà sche jau fiss ida.

Legenda: Per Simon Lechmann è l'onn 2019 stà in fitg grev onn. Oz sa senta el puspè bain. MAD

Il 2019 ha Simon Lechmann survegnì la diagnosa dal cancer sin in lef vocal. Questa novitad ha sco emprim laschà perder el il terren sut ils pes. Realisar e chapir quai che capita na saja betg stà simpel. Las terapias da irradiaziun e da chemo han procurà ch'el ha stuì passentar nov emnas en spital ubain a far curas. Oz è Simon libers da las cellas dal cancer ed è en la fasa da reconvalescenza. In destin ch'ha mida bler en sia vita ed era fatg midar el sez.

Las chaussas che legran mai e fan plascher, n'èn segir naginas chaussas materialisticas.

