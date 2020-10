Per tut quels ch'èn gia ina giada sa dumandads durant mirar crimis, co che la polizia sa insumma cumprovar, cun tge arma ch'insagi è vegnì mazzà: qua la resposta.

Per chattar ora sch'ina arma è propi l'arma da delict, dovran ins trais chaussas:

projectil duvrà tar il delict

arma supponida

projectil sajettà cun l'arma supponida

Sch'ins ha pia l'arma d'in suspectà lura fan ins cun quella in test. Ins tira in sajet cun quella. Il projectil vegn silsuenter rimnà e sa tschenta sin maisa da Raphaela Meyer, collavuratura da la tecnica criminala dal Grischun. En in pitschen biro cun in apparat spezial, analisescha ella quest projectil da test.

Legenda: Cun quest apparat (dretg) vegnan scannads ils projectils u las patronas cun 3D. RTR, Maria Victoria Haas

L'apparat fa in'analisa da 3D dal projectil. Quests fastizs che l'apparat pon ins lura cumparegliar cun auters.

Fastizs restan adina enavos

La conna d'ina arma lascha numnadamain adina enavos pitschnas improntas sin il projectil, finas crenas. E quellas èn specificas per quest'arma. Questas crenas microscopicamain pitschnas sin il projectil. Questas crenas sin il projectil da test, po Raphaela Meyer lura congualar cun las improntas sin il projectil che la polizia ha chattà en il lieu.

Las fotografias che quest laser fa cumparan suenter sin il grond visur dal computer che sa chatta gist dasper l'apparat spezial. Uss che tut è engrondì, vesan ins bain questas finas improntas, quellas crenas microscopicamain pitschnas. Raphaela Meyer po ussa cumparegliar las duas fotografias dals dus projectils.

Legenda: Qua vesan ins dus tals purtrets ch'èn montads in dasper l'auter. Quests dus projectils derivan probablamain da la medem'arma, sco quai ch'ins vesa. RTR, Maria Victoria Haas

I dat bancas da datas che gidan ella da far quest'analisa. Las parts che duain vegnir controlladas, po ella nudar. La finala ston ins dentant anc cumparegliar il resultat ad egl.

Cunquai che mintga conna lascha enavos autras crenas, pon ins uschia demussar da tge arma ch'il projectil sajettà è vegnì.