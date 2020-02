Tge pomai pon ins far per vegnir 100 onns? Questa resposta n'hai jau betg survegnì. Persuenter ina pluna istorgias ord la vita da la Johanna Petschen da Trun.

Avant prest 40 onns, sun jau stada a scola da lavur tar la Johanna Petschen. Quellas lavurs manilas n'hai jau betg adina fatg cun grond plaschair. Ussa dentant, hai jau gì fitg grond plaschair da pudair visitar mia anteriura scolasta Johanna en Casa s. Martin a Trun. Fitg bels inscunters avain nus gì e quai pliras giadas. Raquintar ord in entir tschientaner, quai dovra temp.

Legenda: Johanna Petschen e la redactura da la Marella, Esther Berther. RTR / Esther Berther

La Johanna e creschida si a Trun ensemen cun dus fargliuns. Gia sco buobetta era ella ina fitg mirvegliusa e vuleva savair dal tut. Uschia ha ella era survegnì ina giada in chasti, perquai che ella era ida cun skis. Da quest temp, pudevan mo ils buobs ir cun skis a Trun. Pli tard ha ella emprendì da cuser, da cuschinar ed era da far il tegnairchasa. Sulet en fabrica na leva ella betg ir a lavurar. Uschia sa decida ella da far cun 21 onns la scola da scolasta da lavur a Cuira. Far scola, quai era betg usità per buobas.

Johanna di che ella saja adina stada ina mirvegliusa ed era in pau ina frecha. Uschia haja ella dumagnà las chaussas che sajan stadas da far.

Malgrà ch'ella haja adina ditg ch'ella na maridia betg, è Johanna maridada ed ha gì tschintg uffants. Questa Marella dat in sguard sin istorgias capitadas en sia vita – istorgias durant in entir tschientaner.

