Il luf, el occupa nus che giain en gir per nossas cuntradas e guauds. Sin nossas turas a pe, cul velo ed insumma. Dentant co occupa el nus? Esi tema ubain respect u era insumma nagut da quai.

Per questa Marella essan nus ids en gir per inscuntrar in e scadin e discurrer davart il luf. Davart persunas che n'han nagut da far cun puresser e chatscha, che fan dentant era ponderaziuns cura ch'els van en gir persul u forsa era cun chauns. Il luf occupa numnadamain blers ch'èn mainsvart da viadi.

En quests inscunters avain nus udì fitg savens il pled respect, mintgatant dentant er vairamain la tema e sa chapescha datti era quels che n'han nagina tema e speran da pudair vesair el ina giada. Quest giavisch han anc blers, dentant sin ina buna distanza e sche pussaivel en cumpagnia.

Per pudair chapir las temas e questas malsegirezzas avain nus era discurrì cun Ralpf Manz, incumbensà da la fundaziun Kora. Ina fundaziun che s'occupa cun animals stgarpants en Svizra.