Queeny ha gì disfortuna: La chogna da 10 onns è vegnida cun sia patta sut il pe dad in chaval. La veterinaria Marianne Caviezel-Ring da Scuol ha savì gidar Queeny – ed er a ses patruns èn cuntents ch'i va puspè meglier cun lur chaun. In chaun, ch'è pli commember da famiglia che be in dad auters animals da niz sin il bain puril.

En general constatescha la veterinaria da ses mintgadi che sia clientella haja ina relaziun sauna cun ses animals. En Engiadina Bassa na fetschian ins per regla betg tractaments stravagants per prolungar la vita dad in animal, sche quel patescha be anc.

Ambivalenta è er nossa relaziun cun armas, sco aviuns u mazzacuns. En ils tschalers dal Museum retic dattan spadas, alumbards e schluppets perditga da la fascinaziun da l'uman per armas.

Andrea Kauer, la directura dal Museum retic, ed Yves Mühlemann, il schef da la collecziun dals bains culturals, tgiran en tut var 1'600 armas ed auters accessoires militars – er sche l'istorgia da battaglias ed eroxs è scumparida in zic ord il focus dals istorichers d'ozendi.

En l'ospital Fontana a Cuira è La Marella sa scuntrada cun Prisca Collenberg. La dunna da Samedan, che stat uss a Lumbrein en Val Lumnezia è dapi 10 onns spendrera.

Durant quest temp ha ella scuntrà passa 350 babs – e fatg l'experientscha, ch'ils babs dal 2020 prendan gia bler dapli part tar il parturir ch'ils babs dal 2010.