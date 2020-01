Al Tavulin litterar sa scuntran per la davosa giada Bettina Vital, romanista ed amatura da cudeschs, e Claudia Knapp, dunna da cultura e cuntadina d'ulivas.

En il center da l'emissiun stattan dus cudeschs cun notizias autobiograficas. Ils auturs èn tuts dus da l'Engiadin'Ota. Discutà vegn sur da «Leinen los» da Jürg Oschwald e «La pultruna/Annäherungen», l'emprima part d'ina trilogia da regurdientschas da Romedi Arquint.

Jürg Oschwald descriva en ses diari da viadi co ch'el ha vendì sia fatschenta da coiffeur ch'era per trais generaziuns en possess da la famiglia. Cun sia bartga «Grischa» e ses dus chauns è el girà tras la Mar Mediterrana. Cun sia aventura vul el far curaschi a la glieud da midar vita.

Cun «La pultruna/Annäherung», «Cubadreams» e «A spass a lur dal tschêl » va il teolog ed anteriur politicher Romedi Arquint sin ils fastizs da persunas e muments che han influenzà sia vita: la relaziun cun ses geniturs, la mort da sia dunna u era dumondas filosoficas e teologicas.

Maletg 1 / 5 Legenda: Dal figaro al chapitani - Jürg Oschwald cun ses chauns. MAD, Jürg Oschwald Maletg 2 / 5 Legenda: In diari d'in viadi particular, da Jürg Oschwald. RTR, Esther Krättli Maletg 3 / 5 Legenda: Gist trais cudeschs datti da Romedi Arquint. ANR, Flurin Andry Maletg 4 / 5 Legenda: Ils trais cudeschs cun regurdanzas da vita da Romedi Arquint. RTR, Esther Krättli Maletg 5 / 5 Legenda: Romedi Arquint en giuvens onns. MAD, Romedi Arquint

