Legenda: Museum da communicaziun Berlin

Nun möchte ich Dir erst einmal für Deine viele Post und interessante zugleich danken. Ich bin zur Zeit nämlich mal wieder urst gestresst, da ich arbeiten gehe in eine Apotheke und in der Schule schreiben wir zur Zeit laufend Klausuren. Wenn ich dann mal Zeit habe muss ich in den Waschsalon oder gehe mal Leute besuchen oder bin irgendwo eingeladen. Würzburg ist zwar etwas verschlafen, aber ich merke es nicht so recht, denn dazu bin ich einfach zu [luktisch].

Ausserdem musste ich in letzter Zeit laufend Besuch empfangen so meine Dina, Katrin Moser + Freund und Freunde aus der DDR. Trotzdem fühle ich mich manchmal recht einsam. Dirk ruft nicht mehr an und ich bin es mir Leid bei Ihm immer anzurufen. Zum Glück ist ja Jörg nicht weit weg und so hast Du mal recht gehabt, dass wir wieder zusammen sind. Brauchst nicht gleich den Brief beiseite legen. Wir verstehen uns seit er hier ist total gut und nun ist es hoffentlich endgültig, das wir zusammen sind. Wir geben uns alle Beide recht viel Mühe, um uns zu verstehen. Weiter möchte ich Dir davon nichts schreiben, da es [für] Dich nicht wichtig ist.

Deine Zeitungartikel habe ich alle Beide erhalten und gelesen.

So sieht es zur Zeit in der DDR aus und auch bei mir. Ich fühl mich heute so leer Dir irgendetwas gehaltvolles zu schreiben. Denn ich bin geschafft, obwohl es erst 1500 Uhr ist. Den ganzen Tag im Waschsalon, gebügelt, einkaufen gewesen und mal wieder ein Paket von meiner Mutter. Mir geht das ewige Pakete bekommen auf den Geist. Die Briefe hat meine Mutter noch. Bitte fordere sie doch einfach bei Ihr an. Ich bin es Müde Ihr zu schreiben, da ich nie Antworten auf meine Fragen erhalte, nur so bla bla bla und da sie sich früher auch nie für mich interessiert haben [kil] ich’s jetzt. Ist bestimmt total verkehrt, aber ich bin immer mal krank gewesen früher mit meiner Haut, da hat sich keine Mutter auch nur Gedanken über mich gemacht, auf einmal bin ich hier und sie erinnert sich an mich. Ich hab das Alles meiner Oma erzählt. Sie war natürlich ganz schön von den Socken, aber mir gings danach besser.

Bei Dir scheint ja in Berlin die Hölle los zu sein. So richtig vortellen kann ich mir allerdings nicht wie es ohne Mauer jetzt ist. Ich möchts bald mal erleben da bei Dir zu sein. Ich […] mich aber noch nicht so richtig durch die DDR. Doch lang dauerts nicht mehr.

Danke noch für den netten Hinweis mit Christophs Geburtstag.

So, ich muss jetzt wieder weg.

Sei ganz lieb gegrüsst von

Deiner Katrin!



a l'ur:

nicht mehr

vor sich sehen

als ein paar

lichte punkte

genügt

das nicht

um eine reise

zu beginnen?

warum –

so frag ich mich –

will ich oft

gleich zu beginn

das ganze

andere Ufer

sehen?