L’apparientscha da Monica Gutierrez El Ôrf, quella dat en egl, surtut en ina regiun sco l’Engiadina, nua ch’ins na vesa betg savens persunas che portan in faziel da chau ord motivs religius. Per ella tutga quel dentant tar sia vita dapi ch’ella ha 24 onns.

Educada cun ina cretta ferm catolica, è Monica El Ôrf ida curt suenter la naschientscha da ses emprim uffant a la tschertga da respostas. Chattà ellas haja ella en il Coran. Dapi là viva ella tenor il credo muslim. Las reacziuns sin via u er en butias sin sia apparientscha cun faziel da chau, sajan fitg differentas, per part deplorablamain er negativas.

I dat situaziuns nua che la glieud banduna l’ascensur sche jau vegn en, u er che persunas midan vart sin via per ma betg stuair cruschar.

Durant sia lavur en la Brocki Samedan, che Monica Gutierrez El Ôrf maina ensemen cun ses um, na portia ella betg adina il faziel da chau. Quai per evitar malchapientschas e reacziuns negativas. Il basegn da pudair cumprar rauba da segund maun, quel saja fitg grond, er en ina regiun bainstanta sco l’Engiadin’Ota.