L'artist Andrea Todisco ha gudagnà il premi d’art da l’Uniun grischuna d’art dal 2023. Uss vegn sia ovra exponida per dus mais en il Museum d’art dal Grischun.

En l’emprima plaun dal Museum d’art dal Grischun stat en ina stanza in grondischem mantun da sal. Il sal sa derasa sin il palantschieu, var 5 sin 8 meters. Amez stat in giatter da fier che prova da tegnair ensemen il sal, quest culla dentant or dal giatter.

audio Museum d'art: exposiziun dad Andreas Todisco 02:50 min, ord Actualitad dals 09.12.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 50 Secundas.

L’inspiraziun per questa muntogna da sal ha el d’in mument avant intgins onns a Sicilia. La ha Andrea Todisco vesì ina salina, nua ch’il sal vegn sientà or dal mar. Ed normalmain ha el mo vesì sal en pitschnas massas, per exempel praisas u forsa kilos, dentant mai en uschè gronda massa sco questas muntognas a Sicilia.

A Sicilia eran quai en ina giada autras proporziuns da sal, questas muntognas.

Legenda: Andrea Todisco da Razén avant sia ovra «Salz und Gatter». RTR

Ed uss stat en il Museum d’art dal Grischun era uschia ina gronda muntogna da sal, en tut var set tonnas. Dentant n'ha la quantitad ina gronda muntada per l'artist da 25 onns. El vul illustrar l’eternitad cun quest’ovra. Sal dovra ins per conservar, e mussa uschia en ina moda l’eternitad, declera Andrea Todisco. Dentant passa era questa eternitad – perquai culla il sal or da quest giatter ora.

Legenda: Il artist Andrea Todisco vul illustrar l'eternitad. RTR

Co purtar ina muntogna da sal en il museum

Andrea Todisco raquinta ch'igl è sta ina lavur da purtar tut quest sal en il museum. Il sal è da l'uffizi da construcziun bassa a Cuira e vegn suenter l’exposiziun duvrà per las vias a Cuira. Da l’uffizi han els purtà il sal en gronds satgs cun in camiun fin tar il Museum d’art dal Grischun. Suenter cun l'ascensur fin en il emprim plaun. E per furmar la muntogna han Andrea Todisco, ses amis, la famiglia ed ils fragliuns bittà il sal cun sadellas sin il mantun.