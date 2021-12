Ina da Mustér, l’autra da Zignau ed uss ensemen a Cuira. Svenja Tomaschett e Jasmin Bearth èn bunas amias cun in hobi communabel cun il qual i fan ussa in pass enavant: la musica.

04:12 video Tschintg dumondas per Jenja Or da RTR musica dals 15.12.2021. laschar ir

Gia dapi trais onns fan las duas giuvnas musicistas ensemen musica cul num Jenja. Ellas han era gia dà concerts a nozzas, festas da diplom ubain durant festas dal vitg. Il pass enavant en lur carriera fan ellas ussa cun ina EP. In pitschen album che cuntegn sis atgnas chanzuns. Scrit e cumponì dad ellas e producì en il studio da Flatpeak ensemen cun Marcus Petendi.

05:01 video Jenja, duas giuvnas rumantschas fan musica Or da Telesguard dals 26.10.2021. laschar ir

Ina maschaida da tuttas colurs

Jasmin e Svenja èn omaduas activas en differents chors e san sunar ghitarra. Jasmin è tiers anc activa en la gugga. Pia differentas influenzas – era dal producent Marcus Petendi che ha gidà al duo da cuntanscher lur finamira da crear in disc cun differents stils.

audio Nus levan avair chanzuns pli spertas e pli plaunas 00:51 min, Actualitad dals 14.12.2021. laschar ir. Durada: 00:51 minutas.

Uschia sa chatta sin il product final ussa chanzuns cun schlantsch («Tschüss e hallo», «Day by day»), chanzuns ruassaivlas, acusticas («Senza tei», «Acceptanza») sco era chanzuns da pop cun elements surprendents («Enzatgei niev», «Should I»). Co ins vesa en ils titels scrivan ellas lur chanzuns per rumantsch ed englais. Qua han las chantaduras lur preferientschas.

audio Jasmin scriva pli gugent englais e Svenja rumantsch 00:37 min, Actualitad dals 14.12.2021. laschar ir. Durada: 00:37 minutas.

Lur emprima finamira, numnadamain da crear in disc variant è gartegià a las giuvnas chantaduras. La proxima finamira fiss uss da daventar entras quel pli enconuschentas e silsuenter era savair dar concerts pli gronds. In giavisch dad ellas fiss da savair sunar durant la festa da citad da Cuira ubain schizunt a l’Open Air Lumnezia.