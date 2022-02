Satanists! La scena da metal para bunamain anticristiana cun ses sound diabolic, dad aut, arcaic e stgir. Ma l’apparientscha engiona. La scienzada da religiun Anna-Katharina Höpflinger ha studegià durant passa in decenni la scena da Metal ed ha chattà in barat fitg intensiv e multifar dals «metalers» cun la religiun. Primo èn qua ils temas ch’il Heavy Metal tracta: la mort, destrucziun, odi. Temas grevs e sombers che era la religiun tracta a moda extaisa. Secundo chattainsa in gieu ludic cun simbols religiuns – cun tut ses senn dubel. E terzo datti anc da discutar il Heavy Metal sco tenuta envers la vita. Tut quai dudis en l’emissiun Vita e cretta.

En il video da la chanzun «Like Orpheus» mussa la band Orphaned Land sco che il Metal unescha tut las religiuns.