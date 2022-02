«Are You Entertained?» – essas vus divertids? Quai dumonda la band «Tawnee» sin il cover da ses album. La resposta: Gea, per gronda part essan nus divertids fitg bain.

«Tawnee» è ina band grischun-turitgaisa che sa cumpona d’Andrea Frey (chant e ghitarra), Elias Tsoutsaios (chant e ghitarra), Valentin Bezzola (bass) e Florian Heiniger (battaria). Avant bunamain 10 onns han els cumenzà a far musica ensemen. Dapi lura han els publitgà pliras singles e duas EPs e dà ina pluna concerts. Tge che ha fin uss anc mancà è l’album da debut. Cun «Are You Entertained?» pon els uss era metter in crutsch davos quella finamira.

audio Are you entertained – dumonda directa ni retorica? 00:44 min, Actualitad dals 10.02.2022. laschar ir. Durada: 00:44 minutas.

In debut che tuna gia sc’in Best Of

Titels curts e pregnants, tuttas chanzuns per englais ed in stil stringent sur l’entir album. Uschia sa preschentan las 12 chanzuns sin «Are You Entertained?». Tar blers intros survegnan ins il sentiment ch’i suonda la nova single d’ina rockband americana. Mintga chanzun persvada cun «grondas» melodias, texts elavurads ed ina flotta purziun energia. Quai giascha franc era vid l’experientscha da bunamain in decenni da far musica e divertir ils fans durant concerts. La band sa tge che plascha als fans ed oravant tut uss era tge che plascha ad ella.

audio Nus avain chattà noss stil 00:30 min, Actualitad dals 10.02.2022. laschar ir. Durada: 00:30 minutas.

L’unica sumbriva da l’album è ch'i manca – sco tar il Porsche ch’els dechantan en lur album – in ni l’auter chantun. Sper la ballada «Walkaway» na datti betg grondas surpraisas. Tuttina resta l’impressiun surtut positiva, d’in album elavurà cun blers detagls da scuvrir e texts che sa fatschentan d’in vast spectrum da temas.