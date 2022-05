La societad da musica da Vignogn è ina da las meglras musicas en Surselva. Suenter che pliras emprovas d’organisar festivitads cun organisar ina festa da musica n’han betg pudì vegnir realisadas pervi dal coronavirus è vegnida organisada ina nova furma da concurrenza da musica. Il Grond Premi da musica è dapli che sulettamain sunar, uschia èsi era da sa mover e la finala betg be la giuria che decida, mabain er las aspectaturas ed ils aspectaturs. La furma da Grond Premi è ina premiera.

Cumenzà hai cun in brunch

La damaun ha la societad giubilara envidà ad in brunch. Radund 200 persunas èn stadas en halla da la chasa da scola da Vella per guardar il film ch’è vegnì producì a chaschun dal giubileum da 100 onns. Il levgiament da pudair organisar ina festa da giubileum era suenter dus onns da sentir ed udir tar ils organisaturs. Er la populaziun ha laschà plaschair la festa da la musica da Vignogn. Radund 400 persunas èn a Vella per tadlar la musica.

