In program varià ed artistas ed artists da grond renum

Per ils fans da jazz èsi ina buna novitad: Er questa stad datti l’eveniment prestigius cun il motto «Keeping Live Music Alive». Ed ils stars stan en colonna per vegnir a San Murezzan. I spetgan sairadas cun differents stils e geners, dal Be Bop, al jazz da fusiun, da tuns latins a quels africans, da Till Brönner fin Monty Alexander..

I dat però er surpraisas e tuns nunusitads, sco il concert da la chantadura Simona Severini ed il pianist Enrico Pieranunzi ubain quel da la chantadura brita Joss Stone e quel da José James, in chantadur american che collia il jazz cun tuns da la musica actuala.

Er quest onn las grondas vuschs

Ils stars da la musica mundiala, da pop e jazz vegnan er questa stad a San Murezzan. Ina da las chantaduras da renum mundial è Angélique Kidjo, oriunda da Benin. Influenzada da Billie Holiday, Nina Simone e Miriam Makeba è er ella s’engaschada cunter l’ingiustia ed ha perquai er stuì mitschar da sia patria. Ella vala sco ina da las artistas africana las pli impurtantas.

In auter grond star vegn a sa preschentar en il parc dal Hotel Kulm: Zucchero, dapi il 1970 ina da las vuschs prominentas dal pop e rock da l’Italia. El ha vendì sur 60 milliuns portatuns ed ha collavura cun Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis e Luciano Pavarotti. Ses hits «Baila», «Bacco perbacco» e «Diamante» èn tar blers anc adina en las ureglias. En il parc dal Hotel Kulm datti lura er il concert da la saxofonista ollandaisa Candy Dulfer.

Nagins concerts en il «Dracula Club» - per la paja novs palcs

Sin l’atmosfera unica en il «Dracula Club» ston ins dentant desister. Per cumpensar quai stattan sin il programm novs lieus da concert: la sala «Karajan» en il Hotel Reine Victoria, il parc dal Hotel Kulm ed il «Embassy Ballroom» en il Badrutt’s Palace. I valan las prescripziuns actualas: 100 persunas en locals e 300 persunas dadora.

«NEW GENERATION #JAZZLAB»

Cun questa concurrenza vegn lantschada ina furma da promoziun per artistas ed artistas giuvens. Sper in sustegn finanzial datti l’occasiun da sa preschentar ensemen cun grondezzas dal jazz, per exempel Dave Grusin, Lee Ritenour, Omar Sosa. L’emprima concurrenza han gudogna il «MarcO Poingt Trio», il «Karoline Weidt Quartett», da Dresden e la chantadura «MISS C-LINE».

In program cun ivettas e nums prominents: Avrir la box Serrar la box Legenda: Mad / Henry Schulz Mintg’emna datti in program plain gronds nums dal jazz, cun blera variaziun. Dal be bop al jazz da fusiun, musica cun tuns latins ed african, jazz nordic ed artistas ed artists svizzers. Gievgia, 8.7. José James, Reine Victoria Gievgia, 8.7. Brad Mehldau, Reine Victoria Venderdi, 9.7. Ivan Lins feat. Jane Monheit, Reine Victoria Sonda, 10.7. Till Brönner, Reine Victoria Dumengia, 11.7. César Correa, god da Tais Dumengia 11.7. Lisa Simone, Badrutt's Palace Mesemna, 14.7. Christian Sands, Reine Victoria Mesemna, 14.7. Rufus Wainwright, Reine Victoria Gievgia, 15.7. John McLaughlin, Badrutt's Palace Venderdi, 16.7. Daniel Schnyder, Eglise Au Bois Venderdi, 16.7. Indra Rios-Moore, Reine Victoria Venderdi, 16.7. Keziah Jones, Reine Victoria Sonda, 17.7. Thierry Lang Heritage Trio, Reine Victoria Dumengia, 18.7. Dave Grusin & Lee Ritenour, Lej da Staz (avantmezdi) Dumengia, 1.8. Traktorkestar, plazza Rondo, Puntraschigna Dumengia, 18.7. Angélique Kidjo, Lej da Staz (saira) Mesemna, 21.7. DOMi & JD Beck, Reine Victoria Mesemna, 21.7. Lee Ritenour & Dave Grusin, Reine Victoria Gievgia, 22.7. Ensemble Le Phenix, god da Tais Venderdi, 23.7. Omar Sosa & Yilian Cañizares, Reine Victoria Sonda, 24.7. MISS C-LINE, palc sper il lai Sonda, 24.7. Rita Payés, Reine Victoria Dumengia, 25.7. Iiro Rantala, Chiesa San Pietro, Stampa Dumengia, 25.7. Candy Dulfer, parc dal Hotel Kulm Glindesdi, 26.7. Zucchero, parc dal Hotel Kulm Mardi, 27.7. Andreas Vollenweider & Friends, Reine Victoria Mesemna, 28.7. Monty Alexander, Reine Victoria Gievgia, 29.7. Moka Efti Orchestra Feat. Severija, Reine Victoria Venderdi, 30.7. Joss Stone, parc dal Hotel Kulm Sonda, 31.7. Simona Severini & Enrico Pieranunzi, Reine Victoria Dumengia, 1.8. Pepe Lienhard