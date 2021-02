Ina prevista sin l’onn musical 2021

L’onn da musica 2020 è sta in difficil. Dapi il mars paucs ubain nagins concerts, nagins festivals, far emprovas è per part sta scumandà e bleras artistas ed artists han stuì temair per lur existenza. Er il 2021 para da daventar in onn cun bleras malsegirtads: Tge vegn ad esser pussaivel? Datti puspè eveniments da musica? Pon ins lavurar en il studio e registrar discs novs?

In che ha da far mintgadi cun musica rumantscha è Manfred Zazzi, inschigner da tun ed impressari da musica dal Studio Aquarium a Turitg. Il 2020 è stà per el in onn plitost difficil:

Quest onn è quai auter, tut è organisà meglier:

La lavur en il studio è però pli cumplitgada:

Malgrà tut, en la scena da musica rumantscha datti moviment e creativitad:

Il 2021 daventa tuttina in onn plain creativitad:

Benedetto Vigne, il «bab dal rock rumantsch», fa in disc per ses 70avel, «Benni & others II – melodias da mes tat». Quai è ina revista da sia carriera musicala che ha cumenza gia ils onns 70.

Sandro Dietrich ha gia preschentà ses project «Singvögel» cun ina CD.

Pascal Gamboni publitgescha in cudesch cun sias chanzuns (texts, notas e translaziuns dals texts).

Fiona Fiasco ha fatg il disc «FOREVER FAKING» ensemen cun «Melodiesinfonie». MEMOIRS Quel cumpara il favrer.

Er il 2021 cumpara l'album nov da Djego «Sirius» Deflorin cun Marcus Aurelius.

Giani Tschenett vegn ad interpretar il 48avel e proxim Top Pop Rumantsch.

Dario Hess & Spanky Hammers han gia registrà in per chanzuns en ils Soundville Media Studios a Lucerna. Bain spert datti lura in disc nov cun la devisa «Long live Rock and Roll!