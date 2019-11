En il rom da noss giubileum «35 onns producziun da musica» ha RTR lantschà ina concurrenza cun la pussaivladad unica da far ina registraziun da musica. Nus avain clamà ed avain survegnì in tozzel annunzias: Da la musica da tschaiver sur la chapella instrumentala fin tar ils rockadurs sco era bands fitg giuvnas. Ina vasta paletta che tanscha perfin sur ils cunfins rumantschs è sa rimnada. Il team da producziun da musica ha gì ina gronda schelta ed è la finala sa decidì per la band «Airo».

Tgi è la band «Airo»?

Uss è puspè il temp cun las notgs lungas e fraidas, giuadora naiva quai ed il flad schela bunamain. En questas situaziuns na vulan ins far nagut auter ch'esser en stiva chauda avant il fieu. E precis quest sentiment, questa atmosfera patgifica derasa la band «Airo» cun sia musica. La vusch rauca e melancolica da Gianni Tschenett, las melodias da blues e folk enfin tar pop stgaudan l’olma. Lura vegn rutta l’entira idilla cun in chor da gospel u in’autra giada da la ghitarra electrica.

In mund musical remartgabel ch’il giuven da 19 onns manifestescha ensemen cun sia band. Els laschan spazi a la musica e n’emprovan betg d’esser per tut pretsch cools. Els han in bun maun ed han plaschair da quai ch’els fan. Quai sentan ins tant sin la registraziun d’exempel ch’els han tramess a nus per la candidatura sco era live tar lur concerts.

Cun quellas qualitads han els era pudì persvader la giuria da la concurrenza da talents «bandXost», en la quala els èn vegnids da sa qualifitgar per il final ch'è la fin november a S. Gagl.

Grazia per la participaziun Als ulteriurs participants da la concurrenza engraziain nus grondamain! Nus giavischain vinavant bun success e cunzunt bler plaschair vid la musica. Stai vidlonder, e tgi sa – forsa dat quai ina giada in'autra chaschun per ina producziun da musica.

