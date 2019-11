Gust da far ina giada (puspè) ina registraziun cun RTR? As participai a la concurrenza per gudagnar ina registraziun cun nus. Solo, cun la musica, cun il chor u cun in'autra furmaziun – tuts as pon sa participar!

En il rom da noss giubileum «35 onns producziun da musica» purschain nus ina pussaivladad unica: gudagnai da far ensemen cun nus ina registraziun da musica.

Sa participar po mintgin. Avais il sentiment che quai fiss plaunet nairas uras da na betg pli chantar sulettamain sut la duscha? U essas dal avis ch’il temp fiss madir da far puspè ina giada ina registraziun cun Voss chor u la musica? Lura è quai uss la schanza – As annunziai per questa concurrenza e cun fortuna faschain nus l’onn proxim ensemen ina registraziun da musica.

Tge stoss jau far?

Igl è simpel. Tramettai l’annunzia sin l’adressa da mail musica@rtr.ch, il link avra en ina nova fanestra. Faschai in video, in audio u simplamain in text e declerai per tge che nus duessan far precis cun Vus ina tala registraziun.

Fin d’annunzia è sonda, ils 16 da november. L’emna sisur communitgain nus il victur.

