Per festivar ils 35 onns producziuns da musica vegnan blers ord la scena sin tribuna durant la sonda lunga en chasa RTR. Era chantadurs che chantan oz betg pli, sco Hades ed ils Bulais.

Blers nums na pon ins betg manchentar, sch'ins discurra da la scena da musica rumantscha. Durant 35 onns ha RTR accumpagnà ella e fatg bleras registraziuns. Oz è temp da laschar reviver quest temp cun in concert live en chasa. Vairs highlights èn garantids. Avessas pensà che Elmar Deflorin vegn anc ina giada a chantar «Angelina» sin il palc? Quest' emna è el stà ina giada per far ina emprova cun la band. Curt suenter avain nus inscuntrà el e laschà reviver il temp cura Hades era sin il aut.

Dentant è el betg il sulet chantadur principal ch'è anc ina giada sa catapultà en il temp da rock e pop. Era Olivier Pernet dals Bulais ha laschà persvader da chantar chanzuns dals onns 90. Ed el è fieu e flomma, ina tala acziun possia bain era procurar per in comeback. Tgisà?

Corin Curschellas ha cuntanschì fitg bler en la musica, dentant era en fitg bleras autras spartas culturalas. Ina bella renconuschientscha è segir era stà il premi da cultura dal Grischun 2018. Chantar rumantsch è daventà ils davos onns adina pli e pli preschent per ella. Là sa sentia ella oz fitg da chasa:

Per pudair organisar in concert cun nov bands, ch'èn per part betg pli activas, hai era duvrà ina band. La schliaziun è stada ina band da profis ch'èn buns da sunar ils pli differents stils da musica. Rees Coray, Rolf Caflisch, Sören Dokter ed Andi Schnoz èn musicists da professiun ed han ristgà quest experiment. Andi Schnoz sa regorda da la scena dals onns 90 a Mustér:

RR Magazin da cultura