Respect Aretha Franklin

Something's Got A Hold On Me Etta James

Danger Heartbreak Dead Ahead The Marvelettes

Nutbush City Limits Ike and Tina Turner

Someday We'll Be Together Diana Ross & The Supremes

Let's Have A Party Wanda Jackson

Will The Circle Be Unbroken Joan Baez

Me and Bobby McGee Janis Joplin

Gypsys, Tramps & Thieves Cher

Hot Stuff Donna Summer

Heartbreaker Dionne Warwick

Hard Rock Café Carole King

I Only Want To Be With You Dusty Springfield

Pata Pata Miriam Makeba

Never Can Say Goodbye Gloria Gaynor

9 To 5 Dolly Parton