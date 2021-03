Il 2019 ha il giuven Schlarignot gudagnà ina registraziun professiunala. Per el ina buna chaschun da prender ina melodia ord ses truchet ed elavurar quella ensemen cun il producent Philippe Laffer. Ina premiera per Gianni Tschenett è il text rumantsch da «Tschêl blov».

Gia sco buob da set onns ha Gianni Tschenett cumenzà a far musica. Quella passiun n’ha fin uss, in decenni e mez pli tard, anc betg bandunà el. Il giuven da Schlarigna ha sunà fin oz en diversas bands. Tranter auter er en la band «Airo» ch'aveva cuntanschì il final dal bandXost il 2018. In onn pli tard ha el lura gudagnà ina registraziun per il Top Pop Rumantsch da RTR. Il resultat, cun in zic retard pervia da corona, è la 48avla ediziun «Tschêl blov».

L’encreschadetgna e la musica autentica

Sco tema principal da sia chanzun ha Gianni Tschenett elegì in grond favurit da la musica rumantscha: l’encreschadetgna. Il tschiel blau che manca, sch’ins è en la tschajera da la Bassa. Dentant era sche la cuntrada, la famiglia ed ils amis mancan, dessan ins betg avair nauscha luna, mabain avair plaschair ch’ins po adina puspè turnar en ses dachasa. Uschia daventa la chanzun er ina decleraziun d’amur a sia patria, l’Engiadina.

Per mai èsi impurtant che la musica è autentica e che l’acustica constat.

Perquai na chattan ins nagins instruments rinforzads en ses Top Pop Rumantsch. Ghitarras acusticas, in banjo ed ina battaria accumpognan sia vusch. La cumbinaziun da la melodia, che Gianni Tschenett ha gia cumponì avant trais onns, e dal text rumantsch creeschan ina colur tut atgna. Dal reminent èsi l’emprima giada che Gianni ha insumma scrit ina chanzun per rumantsch.

Era ina premiera èsi per Philippe Laffer e sia fatschenta «Alterna Records». Per l'emprima giada en l’istorgia dal Top Pop Rumantsch è el il producent responsabel per la producziun. Laffer è oriund da Basilea ed abitescha a Morissen.

Sgol musical en grondas autezzas

Actualmain mussa Gianni Tschenett en ina scola da freestyle co far trics sin skis en l’aria. Far in sgol en grondas autezzas vul el er en sia carriera musicala. El è s’annunzià tar differentas scolas autas da musica cun il giavisch da pudair cumenzar bainprest in studi . Fin lura vul el scriver, cumponer ed oravant tut preschentar live sia musica.