60avel da Nena - Davart in’unda, balluns ed in plan reussì

Siglida sin l’unda

Cumparegliaziun dal maletgs Stuschar reglader a sanester Stuschar reglader a dretg Legenda: Nena 1984 e 2018

Nena ha cumenzà 1977 a Hagen tar la band «The Stripes». Gia lura ha ella gì plans pli gronds ed è s'orientada vers Berlin. Là ha ella prendì si contact cun ils commembers da la gruppa «Spliff» – cun insaquants anteriurs commembers da la Nina Hagen Band. Lur manager, Jim Rakete ha gì plaschair da la giuvna chantadura ed ha envidà ella a Berlin. Là ha ella sco emprim lavurà sco secretaria e nettegiunza. La saira suenter la lavur ha ella registrà atgnas chanzuns ed emprendì d’enconuscher ses keyboarder, ses ghitarrist e ses bassist. Cun els ha ella fundà la gruppa «Nena» è publitgà 1982 la single «Nur geträumt». Quai è stà il stausch che Nena ha duvrà per vegnir sin la «Neue Deutsche Welle». Cun la proxima single «99 Luftballons» ha ella confirmà ses plaz.

Tge è la Neue Deutsche Welle? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Cumenzà ha la «Neue Deutsche Welle» gia la fin dals onns 70. Influenzà da Punk e New Wave ha quell’unda sias ragischs en la Gronda Britannia. Inspirà da quella musica hai dà novas bands tudestgas ch'han oravant tut cumenzà cun texts englais. Insaquants han dentant era experimentà cun la lingua tudestga. Ed experimentar era impurtant per quai temp musical. Tut tenor il motto prender in synthesizer, ina drum machine ed ina ghitarra e chantar expressiv ed auter ed empruvar ina giada. Quella tenuta è spert sa derasada en Germania. Entras quai hai dà ina gronda variaziun da geners e subgeners che schurnalists han unì sut il num «Neue Deutsche Welle».

In bun plan en satg

Dentant n’eran betg tuts intgantads dal nov star da la NDW: Numnadamain las pionieras ed ils pioniers che avevan il 1978 cumenzà d'experimentar cun stils da musica ch’èn sa sviluppads dal punk. Els han insumma betg gì plaschair da quella commerzialisaziun nunspetgada. Ma la carriera da Nena era planisada exactamain. La fatschenta da plattas CBS che aveva gia cun l’emprima band da Nena «The Stripes» in contract ha vesì il potenzial da la giuvna e manà ella uschè lunsch. Dentant uschè spert sco l’unda ha cumenzà a cular uschè svelt è ella era puspè tschessada.

Chanzuns d’uffants, comeback e giurora

Suenter in per onns pausa publitgescha Nena l’album «Wunder geschehn», daventa mamma e cumenza a chantar oravant tut chanzuns per uffants. Ses comeback gartegia ad ella pir 2002 cun l’album «20 Jahre – Nena feat. Nena». In album plain remakes e duets che vegn vendì var 1,5 milliuns giadas sin l’entir mund. Sper il chantar cumenza Nena sco giurora tar l’emissiun «The Voice Of Germany» ed ensemen cun sia figlia era tar «The Voice Kids». Ils 24 da mars sa Nena ch’è gia pliras giadas tatta festivar ses 60avel anniversari.