cuntegn

Actualitad musica - 8 videos da 8 acts: Quai è stà il «8x15» a Fribourg

Otg artists sa preschentan per 15 minutas sin tribuna – quai è il 8x15. Ils 11 da matg han Mattiu Defuns, Oh Mu, Sacha Love, Melissa Bon, Mama Jefferson, Your Fault, Ella Soto e A.M.A.K. mussà en il Fri-Son a Fribourg lur potenzial.