Emprims pass

Anna Mae Bullock alias Tina Turner è creschida si en l'America a Nutbush en il stadi Tennessee. Crescher si sco feglia d'ina famiglia che racoltava mangola e quai durant il temp da la separaziun da las razzas n'è betg stà simpel. Forsa ha Tina Turner era perquai cumenzà sco mattatscha a chantar en in chor da gospel. Là ha il ghitarrist Ike Turner emprendì d'enconuscher la giuvna e fundà ensemen cun ella la «Ike and Tina Turner Revue». Sco duo han els gia l'entschatta dals onns 60 cuntanschì las paradas da hits.

La lunga via tar il success

Era sche Tina Turner ha gia baud cumenzà a far musica, ha ella pir cun 45 onns gì success internaziunal sco artista da solo. Quai cun ses album «Private Dancer». Quest album è daventà il pli impurtant da sia carriera e cuntegn hits sco «What's Love Got to do With it» u «I Can't Stand the Rain» ubain era «Let's Stay Together». Spezial vid quest album è, che Tina Turner n'ha scrit nagina chanzun sezza.

Record mundial

Durant sia carriera da var 60 onns ha la chantadura americana cuntanschì bler. Il 1989 ha ella schizunt realisà in record mundial. Var 180'000 aspectaturas ed aspectaturs èn sa rimnads tar il concert a Rio de Janeiro. Per quel temp in record absolut per in'artista da solo.

La separaziun

Tina Turner è ina dunna ch'è segira da sasezza, che sa tge ch'ella vul e ch'è era entras quai in exempel per bleras giuvnas. Quai n'è dentant betg adina stà uschia. Ses emprim um, Ike Turner è stà violent ed ha tegnì sut ella. Per ils concerts communabels ha el adina tschernì exact tge costum che Tina ha gì da trair en – surtut stretg e sexy. Bun 15 onns è quai ì uschia enfin ch'ella ha dumagnà da bandunar el.

Dals clubs pitschens sin tribuna gronda

Suenter che la relaziun da Ike e Tina Turner è ida en paglia ha Tina gì in grev temp. Ad ella èn restads paucs daners ed era suletta cun dus uffants. Ed era sia carriera musicala ha ella stuì cumenzar danovamain. L'entschatta ha ella sunà en clubs pigns, en hotels e tar radunanzas da fatschentas. Perquai che quai n'ha betg purtà avunda daners, ha ella era anc schubregià. 1984 ha ella lura dumagnà ses comeback sin las tribunas grondas.

La segunda passiun

Sper far musica ha Tina Turner era gia giugà en films. En il film «Mad Max – Beyond Thunderdome» ha ella gì ina da las rollas principalas. En quest film apocaliptic ha ella giugà Aunty Entity, la scheffa d'ina gruppa da bandits. Tiers ha ella era chantà duas da las chanzuns dal film. Sia pli enconuschenta chanzun per in film è dentant «GoldenEye» per il film cun James Bond dal 1995.

Simplamain la meglra

Per blers è Tina Turner ina sche buc la meglra chantadura da rock e soul. Perquai hai l'onn passà era dà in musical per onurar la chantadura che abitescha dapi bun 30 onns en Svizra. Il musical porta il titel «Simply the Best» – tenor ina da las pli enconuschentas chanzuns dad ella. En Germania, Austria, Engalterra ed en Svizra ha quest musical gì grond success.

Premis sur premis

Avant 20 onns ha Tina Turner publitgà ses ultim da diesch albums da studio. Da quels albums hai dà bunamain 70 singles. E cun quellas singles ha ella gudagnà 12 grammys, l'ultim il 2018 per l'ovra da sia vita. Enfin oz vala Tina Turner sco ina da las chantaduras cun il pli grond success insumma e n'è betg be commembra da la Rock and Roll Hall of Fame, mabain era da la Soul Music Hall of Fame, la Memphis Music Hall of Fame e da la St. Louis Classic Rock Hall of Fame.

RTR actualitad 06:00++