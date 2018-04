Ils quatter musicists da la band renumada da pop, ABBA èn puspè sa rimnads en il studio. Quai 35 onns suenter che la band è sa schliada.

Da registrar las chanzuns haja fatg grond plaschair ad els, hai gì num en ina communicaziun d'Agnetha Fältskog, 68, Benny Andersson, 71, Björn Ulvaeus, 73, ed Anni-Frid "Frida" Lyngstad, 72.

Igl è stà sco sch'il temp fiss stà airi e nus fissan stads davent be per far curtas vacanzas.

Ina da las chanzuns, "I Still Have Faith In You", duai cumparair durant ina producziun communabla da televisiun da NBC e BBC, il december. Davart in comeback da la band è adina puspè vegnì speculà. Ma la communicaziun na tradescha nagut davart ulteriuras activitads da la band.