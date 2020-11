Paucs han anc cartì vid in comeback da la band australiana. Lur ultim album «Rock or Bust» han els publitgà il 2014. Dus onns pli tard ha il chantadur Brian Johnson gì durant lur turnea ina perdita andetga da l’udida ed ha stuì sa retrair. Axl Rose da la band Guns’n’Roses ha remplazzà il chantadur da 73 onns ed ins ha gia discurrì da la fin da sia carriera.

Era comeback entaifer la band

Brian Johnson è uss puspè turnads cun in apparat d’udida inventà aposta per el. Medemamain enavos en la band è il battarist Phil Rudd ch’è vegnì arrestads il 2014 pervia delicts da drogas. Era il bassist Cliff Williams ch'aveva bandunà la band 2016 è turnads per «Power Up». La segunda ghitarra sper il legendar Angus Young suna ses nev Stevie Young. El remplazza Malcolm Young ch’è mort il 2017. Tge che Angus Young ha da dir tar lur nov album e tge che AC/DC ha communabel cun la Titanic ha el tradì durant in’intervista cun SRF.