Cun la EP «Mascra» è Chiara Jacomet avant in onn e mez sa preschentada l'emprima giada al public. Quai disc è stà il resultat d'in project da scola naschì ord la passiun da la giuvna da Rabius – la musica. Ed uss, fin december porta quella passiun il proxim fritg: Ella publitgescha ensemen cun sia band (che sa numna medemamain Chiara) lur album da debut «da mesanotg». In album ch'è ensemen cun la giuvna chantadura vegnì pli creschì e che fascinescha cun la maschaida tranter la vusch stgira e las melodias cleras.

Tipic per il stil da Chiara sumeglian insaquantas chanzuns ina a l'autra sin quest album. Ins chatta dentant era quatter inslas musicalas:

«She» Ina chanzun che raquinta d'ina dunna, ina chanzun per far curaschi a dunnas ed interpretada sulettamain da dunnas. «She» sa preschenta en in'autra furma ch'il rest da las chanzun. Il motiv è perquai ch'ella è vegnida messa en musica da la battarista Momo Kawazoe. Per transportar quest messadi ha Chiara collavurà cun duas ulteriuras chantaduras:

«Da mesanotg» Per la chantadura Chiara è la musica sc'ina terapia. Tar il far musica e tadlar musica tutga per blers era il saltar. Saltar fin mesanotg ed enavant per emblidar per in mument ils quitads. Ed uschia forsa era chattar insatgi cun las medemas ideas. Quai sa mussa era en il arranschament fin e paschaivel.

«Emblidabucamei» ni era il chalamandrin è per ina il simbol per na betg ir en emblidanza e per l'autra in simbol da speranza. La speranza che la proxima stad turna puspè per ch'il chalamandrin possia flurir danovamain. Quest desideri transpona Chiara Jacomet en quella chanzun era cun sia vusch e cun singuls elements.

«Agen assasin» Ballantschar tranter surstimar e dubitar sasez. Ina chanzun che raquinta dal problem da chattar l' equiliber, da betg perder il palantschieu sut ils pes dentant n'era betg sfundrar en quel. In sentiment che la giuvna chantadura enconuscha era sez bain. Ballantschar, star eri ed ir enavant caracterisescha tar quella chanzun era la melodia.

In frestg vent en il mund da la musica moderna rumantscha.

L'emprima «Girlband» rumantscha?

In novum en la musica da pop e rock rumantsch è che la band Chiara sa cumpona be da giuvnas: La chantadura Chiara Jacomet (chant e clavazin), Larissa Cathomen (ghitarra electrica), Lea Huber (bass) e Momo Kawazoe (batteria). Vid quest principi sa tegnan las giuvnas era quai che pertutga collavuraziuns. Uschia per exempel tar la chanzun «She» nua ch'ellas collavuran cun las duas giuvnas: Anouchka Gwen e Laura Nucha.

RTR Actualitad 10:15