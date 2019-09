Sandro Dietrich ha gia fatg bler en sia vita, insatge ha dentant anc mancà – in agen album. Quest siemi ha el publitgà venderdi ils 30.08.2019 cun l'album che sa numna «Hakuna Matata» – translatà «nagins problems». L'album è naschì durant ils davos dus onns, n'ha dentant mai gì prioritad. Avant bun in onn è lura l'album stà finì, bun i ha lura anc duvrà il «feintuning» ed insaquants projects ch'eran «pli impurtants» èn anc vegnids tranteren. Ina chaussa è ussa gia clera: Sandro Dietrich vesa sasez en il futur pli fitg sco producent che sco musicist.

Per murir n'ha el dentant anc nagin temp, sco producent ha el finamiras ambiziusas:

Jau ma cumparegl cun producents sco Max Martin [Britney Spears, Backstreet Boys, Bon Jovi, Taylor Swift, Pink etc.]. Igl è difficil da superar uschè in, ma ins duaja fixar grondas finamiras.

Per dir gia a l'entschatta, hits mundials en quest format n'èn definitiv betg da chattar sin «Hakuna Matata». Cun excepziun d'ina chanzun ha Sandro Dietrich scrit tuttas chanzuns ensemen cun il rapper Gimma, l'excepziun ha el scrit cun Hedgehog. Gimma ha survegnì per ils texts tuttas libertads da Sandro Dietrich. Lez manegia:

Tuttina n'han omadus betg vulì che Gimma interpreteschia sez sias chanzuns sin l'album – i dueva daventar l'album da Sandro.

Chanzun per chanzun atras l'album

L'album «Hakuna Matata» cumenza cun la chanzun stgira «Regaschirm» che maschaida autotune, pop e rock. Sch'ins taidla han ins il sentiment ch'ella consistia sulet dal pled 'Regaschirm'. Enavant vai cun la chanzun che dat il titel a l'album e che vegn era emessa en noss program quotidian «Hakuna Matata». Diesch secundas en la chanzun ed ins sa dumonda: È quai il nov soundtrack da «Lion King»? Na, persuenter ina chanzun cun elements da pop e worldmusic che appellescha a la conscienza da viver mintga di sco sch'i fiss l'ultim. Quai han ins franc era gia udì.

Legenda: Albumcheck dad «Hakuna Matata»: il parairi da Danilo Bavier RTR, Dominic Pohle

Tar «Herz aus Gold» survegn'ins il sentiment che Ed Sheeran haja fatg ina visita en il studio da Sandro. Ma betg quel è stà sin visita, persuenter il rapper grischun Hedgehog per registrar il sulet featuring sin l'album: «Alles was i will». Quella tuna per mai pli fitg da «Hedgehog» che da Sandro Dietrich. Ina chanzun cun grond potenzial da daventar in hit da radio e tenor mai ina da las meglras da l'album è «Oder umgekehrt». Era sch'ella tuna fitg sco Kygo u Avicci ha ella tuttina insatge unic. Sulet detagl debel: «Träum nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum». Quella frasa è gia isada. Dentant dal punct da vista da Sandro:

Jau persunalmain sun fixà sin la musica e sche la melodia è 'catchie', lura è il text tuttina a mi.

A la fin spetga cun «Über alli Berga» anc ina chanzun en il stil da schlagher-pop. Quella chanzun extenda il spectrum da l'album anc per in'ulteriura sparta.

Mes parairi

L'album è charin, ha fitg paucs fin nagins pizs e chantuns e na provochescha definitivamain betg. Quai n'era dentant era betg la finamira, sco quai che Sandro Dietrich ha tradì:

In ulteriur Swiss Music Award na vegn el betg a gudagnar cun il nov album, quai sa el dentant era sez:

In album che raquinta da la vita da mintgadi, dal schender dals siemis ch'ins sa prender cun sai dapertut ed in album che funcziuna tut senza sdiavladas, chareschia autos e carstgauns mez bluts a la riva u ad ina festa.

