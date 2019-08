Mo darar sa sviluppescha la senda da la vita sco quai ch’ins giavischa. Er la via da Semino Rossi ha giu auts e bass fin tar la via da success ch’el sa chatta oz. Ses album nov ha num «So ist das Leben», lain mirar sche las chanzuns descrivan propi sia senda da vita.

Semino Rossi è naschì l’onn 1962 a Rosario en Argentina. L’onn 1985 è il giuvenot da 23 onns sesì en l’aviun cun l’intenziun dad sgular en Spagna e dà la anora entschaiver cun la carriera da musicist. Bunamain 15 ans es el stad in musicist da la via. Pir l’onn 2004 è cumparì ses album da debut «Alles aus Liebe» e dapi quai di maina la via da success da Semino Rossi mo pli ensi.

Legenda: Albumcheck da «So ist das Leben»: il parairi da Christa Soliva RTR

«So ist das Leben» part per part

El descriva en ses album il curs da la vita; in permanent si e giu. Da bels mo era da grevs muments, da cletg ed amur mo er da dolur e dischillusiun. Pertge tut è collià in cun l’auter. In exempel è la single «Das verflixte 7. Jahr» che descriva differentas fasas d’ina relaziun e finescha cun in messadi plain speranza. Plain speranza e fitg positiva è era la chanzun d’amur «Alles Gute kommt von Dir». Tar «Arriba, arriba», «So ist das Leben» e tar la proxima single «Hola, hola – Hast du heute Abend Zeit für mich» sentan ins propi il plaschair da viver ed il cletg perfetg.

Ils tocs da «So ist das Leben» en survista Hola, hola - Hast du heute Abend Zeit für mich Arriba, Arriba! Du und ich Das verflixte 7. Jahr Unbeschreiblich weiblich - Umständlich männlich Un dia nos volveremos a ver Nur du So ist das Leben Alles Gute kommt von dir Jeder Tag ist wie ein Abenteuer Y quedate conmigo Mütter sind die wahren Engel

Cun la ballada spagnola «Un dia nos volveremos a ver» mussà il chantadur da l'Argentina era ina vart pli pensiva e melanconica. Quai cover da la chanzun «Amoi seg' ma uns wieder» d'Andreas Gabalier è deditgà al bab da Semino Rossi ch'è mort avant plirs onns.

Dal romanticher tar il star da schlagher

La chanzun ch'è deditgada a ses bab è dentant la suletta chanzun cun in sguard el passà. L'album na raquinta betg istorgias da la senda da vita da Semino Rossi mabain mussa nua che quella senda maina el futur. Numnadamain en direcziun schlagher pop - ina varianta pli moderna dil schlagher. Pia in pau davent dil tipic chantadur da chanzunettas dultschas (schnulzas). In pass nunspetgà dentant necessari per tegnair pass en il mund da schlagher modern.