Maletg 1 / 3 Legenda: La gruppa da a-capella Pentatonix han dapi l'onn 2012 publitgà bunamain mintg'onn in album da Nadal. Reuters Maletg 2 / 3 Legenda: Il chantadur canadais Michael Bublè è renumà per sias chanzuns da Nadal el stil da swing e big band. Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: Cun ses segund album da Nadal è John Legend anc il pulschain tranter ils artists che publitgeschan albums da Nadal. Keystone

Pentatonix – las corifeas

Ils davos onns han ils Pentatonix sa fatg in num sco gruppa da Nadal. Dapi il 2012 ha la gruppa d' a-capella americana publitgà sis albums da Nadal. Lur carriera ha cumenzà il 2011 suenter ch'els avevan gudagnà l'emissiun da televisiun americana «The Sing-Off». Dapi lu festiveschan els onn per onn success cun lur agen stil che maschaida a-capella cun pop, R&B, musica classica e dubstep.

Michael Bublé – sin ils fastizs da Bing Crosby

Var 40 milliuns albums ha il canadais Michael Bublé gia vendì durant sia carriera. In quart da quai va sin l'album «Christmas» dal 2011. Michael Bublé è in grond fan dal chantadur american Bing Crosby ch'è morts 1977. Il pli grond success ha Crosby gì cun ses hit dal 1942 «White Christmas». Cun agid d'ina animaziun èsi schizunt reussì al canadais da chantar in duet cun ses idol.

John Legend – il pulschain

Il 2018 ha John Legend fatg in regal a sasez cun ses emprim album da Nadal «A Legendary Christmas». Quai suenter ch'el aveva gudagnà gliez onn in Emmy award. Cun quel aveva el cumplettà ses uschè numnà «EGOT» – Quai munta in set dals premis renumads «Emmy», «Grammy», «Oscar» e «Tony».

