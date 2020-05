Dapi ils onns 80 persequiteschan els lur via communabla, in lung temp per in duo che fa musica, quai collia er:

Dapi il 1984 han els fatg be 5 discs, cun premura e passiun. Lur 5avla producziun – 12 onns suenter «Salischina» – cuntegn surtut chanzuns ch’els han cumponì ensemen, e cun texts da poets sursilvans sco Gian Fontana, Toni Halter, Alfons Tuor e Giacun Hasper Muoth. In pèr chanzuns èn da cumponists enconuschents sco Eduard Lombriser e Benedetg Dolf, chanzuns ch’els han arranschà danovamain.

Chant e ghitarra – e tuns novs

Tar diversas da lur chanzuns turnan els tar lur ragischs e tar ils cumenzaments: be lur dus vuschs e la ghitarra acustica. Autras cuntegnan elements dal tuttafatg novs, tuns da trumbetta e violina.

Collavuraziun cun bleras musicistas e musicists

L’ALVA è il resultat dad ina collavuraziun dad Alexi e Marcus cun ina lingiada d'artistas ed artists. Da la partida en ils studios Powerplay a Maur èn stads: Astrid Alexandre, Angela Nay, Selina Derungs, Andi Schnoz, Lucas Schwarz, Clau Maissen, Christian Barenius, Rees Coray, Conradin Klaiss, Remo Derungs ed er Domenic, Cristina e Curdin Janett.

Atmosfera mistica e magica

Sin la cuverta ed en il cudeschet dal disc èn da vesair fotografias da Verner Solèr. Cuntradas alpinas en la tschajera e lieus misterius che illustreschan bain la tempra da las chanzuns che portan titels sco: Mes antenats, Il cavagl alv, L'uolp, Ei ha neviu, La cara e La steila.

Legenda: L'Alva il disc nov da Alexi e Marcus RTR

La 5avla producziun dad Alexi e Marcus cumpara sco disc cumpact, però i dat er ina ediziun limitada da 100 plattas da vinil, sco tar lur emprims portatuns INA CANZUN dal 1984 ed IN CLOM dal 1986.

Tut ils discs da Alexi e Marcus Textbox aufklappen Textbox zuklappen 1984 Ina canzun 1986 In clom 1990 Anavon 2008 Salischina 2020 L’alva

Dapli dal disc nov da Alexi e Marcus datti d'udir en l'Artg musical dals 24 da matg.